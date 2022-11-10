Эрдоган назвал «положительным решением» отвод российских войск в Херсонской области

Решение России об отводе войск за Днепр в Херсонской области — положительное и значимое. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Последнее решение российской стороны по Херсону – положительный момент, значимое решение», — цитирует политика РИА Новости.

Эрдоган добавил, что посреднические усилия Анкары по теме урегулирования украинского конфликта продолжаются, однако конкретных сроков по переговорам «сейчас невозможно сказать».

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за реку Днепр, оборона будет организована по этому рубежу, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияРеджеп Тайип Эрдоган
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