Минобороны: Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности в отличие от США
В Минобороны заявили, что Россия не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности, чего нельзя сказать о США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.
В Министерстве подчеркнули, что Россия не проводила никаких испытаний соответствующих ракет и отметили, что распад ДРСМД находится в зоне ответственности Соединенных штатов.
Также в Минобороны указали на справедливость претензий со стороны России, вспомнив проведенные 18 августа США испытания ракеты, запрещенной договором.
Напомним, в начале августа ДРСМД официально прекратил свое действие по инициативе Вашингтона. При этом в США обвинили Россию в том, что Москва якобы нарушала договор. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о том, что, судя по оперативности, с которой американцы провели испытания новой ракеты, ее разработку они начали уже давно.
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