Минобороны: Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности в отличие от США

В Минобороны заявили, что Россия не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности, чего нельзя сказать о США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

В Министерстве подчеркнули, что Россия не проводила никаких испытаний соответствующих ракет и отметили, что распад ДРСМД находится в зоне ответственности Соединенных штатов.