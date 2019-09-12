Минобороны: Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности в отличие от США

12 сентября23:35

В Минобороны заявили, что Россия не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности, чего нельзя сказать о США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

В Министерстве подчеркнули, что Россия не проводила никаких испытаний соответствующих ракет и отметили, что распад ДРСМД находится в зоне ответственности Соединенных штатов.

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Также в Минобороны указали на справедливость претензий со стороны России, вспомнив проведенные 18 августа США испытания ракеты, запрещенной договором.

Напомним, в начале августа ДРСМД официально прекратил свое действие по инициативе Вашингтона. При этом в США обвинили Россию в том, что Москва якобы нарушала договор. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о том, что, судя по оперативности, с которой американцы провели испытания новой ракеты, ее разработку они начали уже давно.

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ФОТО: РИА Новости
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