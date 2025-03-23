Минобороны: Российские военные освободили Срибное в ДНР
23 марта 202512:43
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции по освобождению села принимали участие представители подразделений группировки войск «Центр». Срибное находится в Покровском районе приблизительно в десяти километрах от Днепропетровской области.
Ранее в Минобороны РФ объявили об освобождении населенного пункта Степовое в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru