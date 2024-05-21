Минобороны России призвало уточнить линию госграницы у Калининградской области

Минобороны выступило с предложением утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина российской зоны у островов в Балтийском море и материкового побережья.

Ведомство предлагает считать недействительным раздел «Балтийское море» из перечня географических координат точек, которые определяют положение исходных линий для отсчета континентального шельфа, экономической зоны и ширины территориальных вод СССР у материкового побережья и островов Черного и Балтийского морей, а также Северного Ледовитого океана от 1985 года.

В министерстве отметили, что будет установлена система прямых исходных линий на южной части российских островов, которые располагаются в восточной части Финского залива, а также близ городов Зеленоградск и Балтийск. Она позволит использовать акватории в качестве внутренних морских вод России. Это приведет к изменению прохождения государственной границы на море у Калининградской области.

Ранее глава МИД Польши Радек Сикорский заявил, что странам Запада выгодно переместить системы противоракетной обороны ближе к Калининграду.

