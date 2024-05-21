Минобороны России призвало уточнить линию госграницы у Калининградской области
Министерство обороны России предложило утвердить линию госграницы у Калининградской области в Балтийском море. Соответствующий проект правительственного постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Минобороны выступило с предложением утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина российской зоны у островов в Балтийском море и материкового побережья.
Ведомство предлагает считать недействительным раздел «Балтийское море» из перечня географических координат точек, которые определяют положение исходных линий для отсчета континентального шельфа, экономической зоны и ширины территориальных вод СССР у материкового побережья и островов Черного и Балтийского морей, а также Северного Ледовитого океана от 1985 года.
В министерстве отметили, что будет установлена система прямых исходных линий на южной части российских островов, которые располагаются в восточной части Финского залива, а также близ городов Зеленоградск и Балтийск. Она позволит использовать акватории в качестве внутренних морских вод России. Это приведет к изменению прохождения государственной границы на море у Калининградской области.
Ранее глава МИД Польши Радек Сикорский заявил, что странам Запада выгодно переместить системы противоракетной обороны ближе к Калининграду.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Олимпийская чемпионка Мамун заявила о желании сняться в супергеройском кино
- Криштиану Роналду вошёл в заявку сборной Португалии на Евро-2024
- Польша накопила рекордные $361,3 млрд госдолга
- Финансист Бабин допустил ослабление рубля после 28 мая
- Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ
- Зеленский заявил, что его президентский срок не закончился
- Минобороны России призвало уточнить линию госграницы у Калининградской области
- ВОЗ призвала сократить потребление соли
- В ЦБ назвали условие для прекращения инфляционного давления в экономике
- Совет Евросоюза утвердил решение по замороженным российским активам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru