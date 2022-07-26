Минобороны России предложило изменить правила прохода по Севморпути

Минобороны предложило дополнить федеральный закон «О внутренних морских водах» положением. Оно предполагает, что корабли из других стран будут за 90 дней до захода в СМП уведомлять об этом по дипломатическим каналам.

Москва может приостанавливать прибытие иностранных кораблей в акваторию для обеспечения безопасности. Поправки одобрила правительственная комиссия по законодательной деятельности. Инициативу поддержали в МИД, ФСБ и Минтрансе.

Россиянам следует задуматься над возможностью вести бизнес в Арктической зоне, там можно открыть свое дело начиная от столовых и заканчивая переработкой рыбы, заявил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

