Минобороны России предложило изменить правила прохода по Севморпути

Российское Министерство обороны предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути (СМП) только по разрешению, сообщает РБК со ссылкой на проект закона.

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Минобороны предложило дополнить федеральный закон «О внутренних морских водах» положением. Оно предполагает, что корабли из других стран будут за 90 дней до захода в СМП уведомлять об этом по дипломатическим каналам.

Москва может приостанавливать прибытие иностранных кораблей в акваторию для обеспечения безопасности. Поправки одобрила правительственная комиссия по законодательной деятельности. Инициативу поддержали в МИД, ФСБ и Минтрансе.

Россиянам следует задуматься над возможностью вести бизнес в Арктической зоне, там можно открыть свое дело начиная от столовых и заканчивая переработкой рыбы, заявил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Минобороны РФСеверный морской путь
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