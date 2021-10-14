Путин сообщил о кратном увеличении грузопотока по Севморпути
Россия намерена кратно увеличить грузопоток по Северному морскому пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.
По его словам, роль Севморпути увеличивается на фоне изменений климата, а также бурного промышленного подъема в Азиатско-Тихоокеанском регионе и необходимости обеспечения кратчайших и не менее экономически выгодных маршрутов доставки товаров с Востока на Запад и обратно, передает ТАСС.
Российский лидер пригласил всех заинтересованных партнеров активно использовать возможности Севморпути.
Путин добавил, что Россия многое делает для развития этого транспортного прохода, в том числе строит объекты инфраструктуры, совершенствует портовое хозяйство.
В марте главы пяти российских регионов предложили правительству расширить Северный морской путь от Петербурга до Владивостока и ввести понятие Большой Северный морской путь.
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