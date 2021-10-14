Путин сообщил о кратном увеличении грузопотока по Севморпути

Россия намерена кратно увеличить грузопоток по Северному морскому пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

По его словам, роль Севморпути увеличивается на фоне изменений климата, а также бурного промышленного подъема в Азиатско-Тихоокеанском регионе и необходимости обеспечения кратчайших и не менее экономически выгодных маршрутов доставки товаров с Востока на Запад и обратно, передает ТАСС.