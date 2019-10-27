Минобороны России доставило в Сирию бронетехнику для военной полиции

Министерство обороны России доставило на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии несколько десятков бронеавтомобилей, которые будут использоваться военной полицией. Информация была получена от пресс-службы ведомства.

Уточняется, что бронетехника была доставлена самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Уточняется, что техника будет использоваться российскими военными полицейскими для выполнения специальных задач в районах сирийско-турецкой границы.

В Минобороны сообщили, что бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-У» были доставлены в Сирию с военных аэродромов Ростовской области, а также Краснодарского края.

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН рассказал, что в состав российской военной полиции для отправления в Сирию набирали преимущественно выходцев с Северного Кавказа и мусульман.







