Минобороны России доставило в Сирию бронетехнику для военной полиции
Министерство обороны России доставило на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии несколько десятков бронеавтомобилей, которые будут использоваться военной полицией. Информация была получена от пресс-службы ведомства.
Уточняется, что бронетехника была доставлена самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Уточняется, что техника будет использоваться российскими военными полицейскими для выполнения специальных задач в районах сирийско-турецкой границы.
В Минобороны сообщили, что бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-У» были доставлены в Сирию с военных аэродромов Ростовской области, а также Краснодарского края.
Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН рассказал, что в состав российской военной полиции для отправления в Сирию набирали преимущественно выходцев с Северного Кавказа и мусульман.
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