Минобороны РФ: в Запорожье боевики вымогают деньги у мирных жителей
В Запорожье украинские боевики снимают деньги со счетов граждан, угрожая убийством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что в Запорожье боевики захватили отделения банков и проверяют счета. У граждан, имеющих значительные финансовые накопления, отнимают деньги якобы на поддержку территориальной обороны.
Кроме того, по данным ведомства, последние ценности боевики вымогают у мирных жителей и во время выхода из городов через блокпосты.
Также Минобороны заявило, что в Харькове, Одессе и Николаеве члены националистических формирований угрожают расправой членам семьи мужчин от 18 до 60 лет при несогласии записываться в батальоны территориальной обороны.
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