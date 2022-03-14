Минобороны РФ: в Запорожье боевики вымогают деньги у мирных жителей

В ведомстве сообщили, что в Запорожье боевики захватили отделения банков и проверяют счета. У граждан, имеющих значительные финансовые накопления, отнимают деньги якобы на поддержку территориальной обороны.

Кроме того, по данным ведомства, последние ценности боевики вымогают у мирных жителей и во время выхода из городов через блокпосты.

Также Минобороны заявило, что в Харькове, Одессе и Николаеве члены националистических формирований угрожают расправой членам семьи мужчин от 18 до 60 лет при несогласии записываться в батальоны территориальной обороны.

