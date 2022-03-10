Минобороны РФ рассказало о взятых под контроль территориях Украины

Минобороны России рассказало о взятых под контроль населенных пунктах на Украине. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны РФ рассказали о взятых под контроль украинских территориях

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы России продвинулись на глубину 10 километров и взяли под контроль населенные пункты Степное, Крапивницкое, Малый Кременьчик, Новопетриковка и Ялынское.

Кроме того, группировка войск ДНР овладели населёнными пунктами Марьяновка, Лазаревка и Лесное.

Конашенков также отметил, что подразделения народной милиции ДНР смогли продвинуться на один километр внутри Мариуполя с северного направления.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:Игорь КонашенковУкраина
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