Минобороны РФ рассказало о взятых под контроль территориях Украины
Минобороны России рассказало о взятых под контроль населенных пунктах на Украине. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы России продвинулись на глубину 10 километров и взяли под контроль населенные пункты Степное, Крапивницкое, Малый Кременьчик, Новопетриковка и Ялынское.
Кроме того, группировка войск ДНР овладели населёнными пунктами Марьяновка, Лазаревка и Лесное.
Конашенков также отметил, что подразделения народной милиции ДНР смогли продвинуться на один километр внутри Мариуполя с северного направления.
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