Зеленский объявил о массированном ударе ВС РФ по Украине

ВС России нанесли массированный удар по территории Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский президент Владимир Зеленский.

Он сообщил, что ночью 17 ноября российские военные применили дроны разных типов, в том числе «Шахед», и аэробаллистические ракеты «Циркон», «Искандер» и «Кинжал». По словам Зеленского, ВС РФ нанесли удары по территории соседнего государства 120 ракетами и 90 дронами.

Президент Украины добавил, что в результате случившегося в стране было повреждено несколько объектов, а некоторые районы были обесточены.

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До этого Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что 17 ноября российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам на Украине. В украинских СМИ появилась информация о взрывах в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе и некоторых других городах.

Ранее Владимир Зеленский предположил, что при вновь избранном президенте США Дональде Трампе конфликт на Украине может закончиться быстрее, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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