Зеленский объявил о массированном ударе ВС РФ по Украине

ВС России нанесли массированный удар по территории Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский президент Владимир Зеленский.

Он сообщил, что ночью 17 ноября российские военные применили дроны разных типов, в том числе «Шахед», и аэробаллистические ракеты «Циркон», «Искандер» и «Кинжал». По словам Зеленского, ВС РФ нанесли удары по территории соседнего государства 120 ракетами и 90 дронами.

Президент Украины добавил, что в результате случившегося в стране было повреждено несколько объектов, а некоторые районы были обесточены.