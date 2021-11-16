«Лицемерие». Лавров ответил на обвинения в адрес России в угрозах мирному космосу

По его словам, фактов никаких нет, а Вашингтону, вместо обвинений, следует сесть за стол переговоров и озвучить «конкретную аргументированную позицию».

«Мы бы предпочли, чтобы Соединенные Штаты... обсудили свои озабоченности в связи с тем договором, который Россия и Китай предлагают для предотвращения этой гонки вооружений и который Соединенные Штаты не могут принять», - резюмировал Лавров.

Ранее в космическом командовании США заявили, что Россия провела в космосе испытания противоспутниковых систем, в ходе которых был сбит российский спутник, сообщает RT.