В сообщении подчеркивается, что деятельность биологических лабораторий США, активность которых фиксируется с 2014 года, привела к неконтролируемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями.

По информации Минобороны, на территории Украины возросло число случаев заболевания краснухой, дифтерией и туберкулёзом более чем в 100 раз.

Сейчас, по данным Минобороны России, на Украине происходит экстренное сворачивание всех биологических программ.

Ранее ВОЗ внесла Украину в список стран с высоким риском вспышки полиомиелита.

