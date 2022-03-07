Минобороны РФ: на Украине возросло число заболеваний из-за деятельности биологических программ США
Военно-биологическая деятельность США и Евросоюза на территории Украины привела к росту числа инфекционных заболеваний. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
В сообщении подчеркивается, что деятельность биологических лабораторий США, активность которых фиксируется с 2014 года, привела к неконтролируемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями.
По информации Минобороны, на территории Украины возросло число случаев заболевания краснухой, дифтерией и туберкулёзом более чем в 100 раз.
Сейчас, по данным Минобороны России, на Украине происходит экстренное сворачивание всех биологических программ.
Ранее ВОЗ внесла Украину в список стран с высоким риском вспышки полиомиелита.
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