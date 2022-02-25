Минобороны РФ: Морпехи Украины запросили у ДНР гумкоридор

Подразделение морпехов 36-й бригады Вооруженных сил Украины попросило у ДНР гуманитарный коридор для выхода из республики. Об этом рассказали в Минобороны России.

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Отмечается, что украинская бригада сдаст оружие.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что многие украинские военнослужащие понимают ситуацию и сдаются.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассМинобороны РФВоенныеДНРВСУ
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