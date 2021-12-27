Минобороны: Расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе

По его словам, усиление НАТО не прошло бесследно. Замминистра также напомнил, что в 1999 году была проведена несанкционированная ООН военная операция против Югославии, в результате бомбардировок Белграда погибли ни в чем не повинные люди.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Как отмечал профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.

