Минобороны: Расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе

Расширение военной инфраструктуры НАТО в восточном направлении негативно сказалось на безопасности всего Европейского континента. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге.

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По его словам, усиление НАТО не прошло бесследно. Замминистра также напомнил, что в 1999 году была проведена несанкционированная ООН военная операция против Югославии, в результате бомбардировок Белграда погибли ни в чем не повинные люди.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Как отмечал профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаБезопасностьРоссияНАТО
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