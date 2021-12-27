Минобороны: Расширение НАТО негативно сказалось на безопасности в Европе
Расширение военной инфраструктуры НАТО в восточном направлении негативно сказалось на безопасности всего Европейского континента. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге.
По его словам, усиление НАТО не прошло бесследно. Замминистра также напомнил, что в 1999 году была проведена несанкционированная ООН военная операция против Югославии, в результате бомбардировок Белграда погибли ни в чем не повинные люди.
МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Как отмечал профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.
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