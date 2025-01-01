МО: ВС РФ поразили объект энергетики ВПК Украины
Российские военные нанесли поражающий удар по объекту энергетики, который обеспечивал функционирование предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве добавили, что ВС России также поразили инфраструктуру военных аэродромов, место сборки безэкипажных катеров и скопления живой силы и военной техники ВСУ противника в 142 районах в зоне проведения СВО.
До этого глава администрации Черкасской области Игорь Табурец заявил, что ситуация в энергосистеме Украины очень тяжелая, так как обстрел российскими войсками энергообъектов привел к проблемам с электрообеспечением.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС России нанесли удар по пороховому заводу и военному аэродрому на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru