МО: ВС РФ поразили объект энергетики ВПК Украины

В ведомстве добавили, что ВС России также поразили инфраструктуру военных аэродромов, место сборки безэкипажных катеров и скопления живой силы и военной техники ВСУ противника в 142 районах в зоне проведения СВО.

До этого глава администрации Черкасской области Игорь Табурец заявил, что ситуация в энергосистеме Украины очень тяжелая, так как обстрел российскими войсками энергообъектов привел к проблемам с электрообеспечением.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС России нанесли удар по пороховому заводу и военному аэродрому на Украине.