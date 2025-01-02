Гусев: Над Воронежем уничтожили БПЛА ВСУ

Ночью 2 января над Воронежем российские средств ПВО и РЭБ ликвидировали один украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В Киеве после взрывов загорелся Нацбанк Украины

По его словам, во время атаки со стороны ВСУ в регионе никто не пострадал, разрушений также нет.

До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что два украинских беспилотника были сбиты в Брянской области.

Ранее «РЕН ТВ» сообщил, что вечером 1 января силы ПВО в течение двух часов сбили 14 дронов ВСУ над пятью регионами России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ГубернаторВоронежская ОбластьПВОВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры