Гусев: Над Воронежем уничтожили БПЛА ВСУ

По его словам, во время атаки со стороны ВСУ в регионе никто не пострадал, разрушений также нет.

До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что два украинских беспилотника были сбиты в Брянской области.

Ранее «РЕН ТВ» сообщил, что вечером 1 января силы ПВО в течение двух часов сбили 14 дронов ВСУ над пятью регионами России.