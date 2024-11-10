Минобороны: ПВО РФ сбили 70 дронов ВСУ
За утро 10 ноября российские силы ПВО ликвидировали 70 дронов ВСУ, атаковавших сразу несколько регионов России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве рассказали, что в период с 07:00 до 10:00 часов утра по московскому времени было уничтожено более 30 БПЛА над столичным регионом, 14 — над Брянской областью, по семь — над Орловской и Калужской, шесть — над Курской областью и еще два — над Тульским регионом.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 9 ноября ПВО РФ ликвидировали 50 украинских беспилотников над территорией страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru