Минобороны: ПВО РФ сбили 70 дронов ВСУ

В ведомстве рассказали, что в период с 07:00 до 10:00 часов утра по московскому времени было уничтожено более 30 БПЛА над столичным регионом, 14 — над Брянской областью, по семь — над Орловской и Калужской, шесть — над Курской областью и еще два — над Тульским регионом.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 9 ноября ПВО РФ ликвидировали 50 украинских беспилотников над территорией страны.



