Минобороны показало кадры уничтожения норвежской военной техники на Украине
7 июня 202219:38
Минобороны РФ 7 июня показало кадры уничтожения военной техники, поставленной на территорию Украины из Норвегии.
Отмечается, что была уничтожена самоходная установка (САУ) M109.
Ранее сообщалось, что также были уничтожены две 155-мм гаубицы М777 производства США и семь орудий полевой артиллерии и минометов.
С начала военной операции на территории Украины оружие в страну поставляют ряд стран Европы, США, Канада.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru