Минобороны показало кадры уничтожения норвежской военной техники на Украине

Минобороны РФ 7 июня показало кадры уничтожения военной техники, поставленной на территорию Украины из Норвегии.

Шойгу сообщил о взятии Святогорска

Отмечается, что была уничтожена самоходная установка (САУ) M109.

Ранее сообщалось, что также были уничтожены две 155-мм гаубицы М777 производства США и семь орудий полевой артиллерии и минометов.

С начала военной операции на территории Украины оружие в страну поставляют ряд стран Европы, США, Канада.

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ФОТО: Минобороны России
ТЕГИ:Украина
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