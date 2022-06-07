ВС России уничтожили американские и норвежские гаубицы на Украине
Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили переданное Киеву иностранное вооружение. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка "Пион"», — сообщил представитель военного ведомства.
Накануне Вооруженные силы РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, напоминает «Свободная пресса».
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