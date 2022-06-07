Шойгу сообщил о взятии Святогорска
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Святогорска, Красного Лимана и ряда других территорий в ДНР и ЛНР.
«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», - сказал Шойгу во вторник в ходе селекторного совещания.
Накануне в Минобороны РФ заявляли о завершении взятия под контроль Святогорска в ДНР. При этом отмечалось, что взорван мост через Северский Донец.
В Святогорске, на берегу Северского Донца находится Успенский мужской монастырь, отмечает РИА Новости. Ранее во вторник глава Святогорска Владимир Бандура говорил, что украинские националисты убивают монахов и священнослужителей.
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