Шойгу сообщил о взятии Святогорска

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Святогорска, Красного Лимана и ряда других территорий в ДНР и ЛНР.

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», - сказал Шойгу во вторник в ходе селекторного совещания.

Накануне в Минобороны РФ заявляли о завершении взятия под контроль Святогорска в ДНР. При этом отмечалось, что взорван мост через Северский Донец.

В Святогорске, на берегу Северского Донца находится Успенский мужской монастырь, отмечает РИА Новости. Ранее во вторник глава Святогорска Владимир Бандура говорил, что украинские националисты убивают монахов и священнослужителей.


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ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:УкраинаДНРСергей Шойгу
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