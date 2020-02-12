Минобороны опровергло заявление Турции о российских атаках в Идлибе
Министерство обороны России заявило, что заявление турецкого лидера Реджепа Эрдогана об атаках РФ по мирным гражданам Иблиба не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Эрдоган заявил, что сирийские и российские войска «бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям».
В российском ведомстве подчеркнули, что военные РФ в Сирии действуют только в соответствии с Сочинскими соглашениями. Также в Минобороны отметили, что кризис в регионе образовался в связи с невыполнением Турцией своих обязательств по отделению умеренной оппозиции от боевиков. Ранее об этом, в частности, заявлял глав МИД Сергей Лавров.
Кроме того, в Минобороны указали на то, что приоритетной задачей РФ и Турции в Сирии остается искоренение международных террористических групп на территории страны.
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