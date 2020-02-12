Минобороны опровергло заявление Турции о российских атаках в Идлибе

Ранее Эрдоган заявил, что сирийские и российские войска «бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям».

В российском ведомстве подчеркнули, что военные РФ в Сирии действуют только в соответствии с Сочинскими соглашениями. Также в Минобороны отметили, что кризис в регионе образовался в связи с невыполнением Турцией своих обязательств по отделению умеренной оппозиции от боевиков. Ранее об этом, в частности, заявлял глав МИД Сергей Лавров.

Кроме того, в Минобороны указали на то, что приоритетной задачей РФ и Турции в Сирии остается искоренение международных террористических групп на территории страны.



