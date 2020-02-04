Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Сирии

4 февраля 202020:35

Глава МИД России Сергей Лавров назвал обязательства, которые Турция не выполнила для разрешения проблемы в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом Лавров сообщил в интервью «Российской газете».

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В частности, российский министр указал на два ключевых обязательства. По его словам, первое состояло в том, чтобы отмежевать сотрудничающую с Турцией вооруженную оппозицию от террористов группировки «Хейят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), которые продолжают провокации в регионе.

Еще одно нереализованное обязательство Турции, которое назвал Лавров, это создание демилитаризованной полосы в 10–20 км внутри идлибской зоны. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что РФ будет добиваться исполнения всех обязательств по российско-турецкому договору.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Сергей ЛавровТурцияСирия