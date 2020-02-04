Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Сирии

В частности, российский министр указал на два ключевых обязательства. По его словам, первое состояло в том, чтобы отмежевать сотрудничающую с Турцией вооруженную оппозицию от террористов группировки «Хейят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), которые продолжают провокации в регионе.

Еще одно нереализованное обязательство Турции, которое назвал Лавров, это создание демилитаризованной полосы в 10–20 км внутри идлибской зоны. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что РФ будет добиваться исполнения всех обязательств по российско-турецкому договору.

