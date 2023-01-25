Минобороны Молдавии: страна не готова вступить в НАТО

Молдавия не готова вступить в НАТО из-за недостаточного оснащения армии. Об этом заявил министр обороны страны Анатолий Носатый. По его словам, оно «оставляет желать лучшего».

Глава Минобороны считает, что для вступления в альянс потребуется провести ряд военных реформ и модернизировать армию. Ранее президент Молдавии Майя Санду не исключила вступление в военный альянс.

В Молдавии тактические учения с участием военной техники начнутся 24 января

Носатый в интервью Rlive отметил, что Санду не говорила о НАТО, а есть и другие альянсы. Кроме того, недостаточно только желания вступить в НАТО.

Носатый добавил, что армии Молдовы потребуются изменения на фоне военных событий на Украине. Министр также одобрил заявление Санду о том, что Молдавии придется отказаться от нейтрального статуса для вступления в военный союз. На днях президент Молдавии сообщила, что этот вопрос будет решаться на референдуме.

Молдавия не сможет отказаться от закрепленного в ее Конституции нейтрального статуса и стать частью НАТО или любого другого военного блока, заявил бывший башкан (глава) автономного территориального образования Гагаузия Михаил Формузал в беседе с НСН.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОМолдавия
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