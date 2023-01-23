В Молдавии тактические учения с участием военной техники начнутся 24 января
Министерство обороны Молдавии с 24 января по 4 февраля проведет тактические учения, сообщается на сайте военного ведомства страны.
Отмечается, что учения будут проведены на всех полигонах страны, в связи с этим граждан просят не пугаться появления военной техники.
Сообщается, что целью учений будет проверка способностей и навыков военных, которые будут заниматься не только тактикой, но также продемонстрируют готовность бороться с химической опасностью.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия может отказаться от закрепленного в ее Конституции нейтрального статуса и стать частью военного альянса. Бывший башкан (глава) автономного территориального образования Гагаузия Михаил Формузал на этом фоне сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Молдавия не сможет это сделать, так как власти не получат поддержки населения.
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