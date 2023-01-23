В Молдавии тактические учения с участием военной техники начнутся 24 января

Министерство обороны Молдавии с 24 января по 4 февраля проведет тактические учения, сообщается на сайте военного ведомства страны.

Отмечается, что учения будут проведены на всех полигонах страны, в связи с этим граждан просят не пугаться появления военной техники.

«Население не поддержит»: Попытки Санду вступить в НАТО назвали бессмысленными

Сообщается, что целью учений будет проверка способностей и навыков военных, которые будут заниматься не только тактикой, но также продемонстрируют готовность бороться с химической опасностью.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия может отказаться от закрепленного в ее Конституции нейтрального статуса и стать частью военного альянса. Бывший башкан (глава) автономного территориального образования Гагаузия Михаил Формузал на этом фоне сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Молдавия не сможет это сделать, так как власти не получат поддержки населения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:АрмияВоенные УченияМолдавия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры