В Молдавии тактические учения с участием военной техники начнутся 24 января

Сообщается, что целью учений будет проверка способностей и навыков военных, которые будут заниматься не только тактикой, но также продемонстрируют готовность бороться с химической опасностью.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия может отказаться от закрепленного в ее Конституции нейтрального статуса и стать частью военного альянса. Бывший башкан (глава) автономного территориального образования Гагаузия Михаил Формузал на этом фоне сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Молдавия не сможет это сделать, так как власти не получат поддержки населения.

