Комментируя заявление бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина может захватить Приднестровье за несколько дней, он отметил, что Россия имеет правол применить все меры, чтобы обеспечить безопасность миротворцев.

Он также отметил, что при попытке захватить в Приднестровье склады с оружием они будут взорваны, и это приведёт к «громадной техногенной катастрофе».

«Я думаю, ВСУ прекрасно понимают, что не получится», - заключил депутат.

Ранее Гурулев заявил, что если НАТО предпринимает действия против Москвы, то российским Вооруженным силам необходимо нанести ядерный удар по инфраструктуре альянса, сообщает НСН.

