Гурулев: Россия сделает всё, чтобы защитить миротворцев в Молдавии

Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что Россия сделает всё, чтобы защитить своих миротворцев, которые находятся в Приднестровье с мандатом ООН, сообщает Telegram-канал «Путин в Telegram».

Гурулев повторил мысль о применении ядерного оружия против Запада

Комментируя заявление бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина может захватить Приднестровье за несколько дней, он отметил, что Россия имеет правол применить все меры, чтобы обеспечить безопасность миротворцев.

Он также отметил, что при попытке захватить в Приднестровье склады с оружием они будут взорваны, и это приведёт к «громадной техногенной катастрофе».

«Я думаю, ВСУ прекрасно понимают, что не получится», - заключил депутат.

Ранее Гурулев заявил, что если НАТО предпринимает действия против Москвы, то российским Вооруженным силам необходимо нанести ядерный удар по инфраструктуре альянса, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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