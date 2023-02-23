Гурулев: Россия сделает всё, чтобы защитить миротворцев в Молдавии
Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что Россия сделает всё, чтобы защитить своих миротворцев, которые находятся в Приднестровье с мандатом ООН, сообщает Telegram-канал «Путин в Telegram».
Комментируя заявление бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина может захватить Приднестровье за несколько дней, он отметил, что Россия имеет правол применить все меры, чтобы обеспечить безопасность миротворцев.
Он также отметил, что при попытке захватить в Приднестровье склады с оружием они будут взорваны, и это приведёт к «громадной техногенной катастрофе».
«Я думаю, ВСУ прекрасно понимают, что не получится», - заключил депутат.
Ранее Гурулев заявил, что если НАТО предпринимает действия против Москвы, то российским Вооруженным силам необходимо нанести ядерный удар по инфраструктуре альянса, сообщает НСН.
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