Минобороны Германии заявило, что Израиль отказался от его военной поддержки

Он отметил, что политическая поддержка Германией Израиля неоспорима. При этом Писториус выразил готовность ФРГ оказать гуманитарную помощь Израилю, однако подобного запроса не поступало.

Ранее, 10 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с президентом США Джо Байденом сравнил действия палестинского движения ХАМАС с преступлениями нацистов в годы Второй мировой войны, передает «Радиоточка НСН».

