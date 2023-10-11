Минобороны Германии заявило, что Израиль отказался от его военной поддержки

Израиль заявил ФРГ, что ему пока не нужна техническая и военная помощь со стороны Берлина на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, слова которого приводит телеканал NTV.

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Он отметил, что политическая поддержка Германией Израиля неоспорима. При этом Писториус выразил готовность ФРГ оказать гуманитарную помощь Израилю, однако подобного запроса не поступало.

Ранее, 10 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с президентом США Джо Байденом сравнил действия палестинского движения ХАМАС с преступлениями нацистов в годы Второй мировой войны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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