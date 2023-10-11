Минобороны Германии заявило, что Израиль отказался от его военной поддержки
Израиль заявил ФРГ, что ему пока не нужна техническая и военная помощь со стороны Берлина на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, слова которого приводит телеканал NTV.
Он отметил, что политическая поддержка Германией Израиля неоспорима. При этом Писториус выразил готовность ФРГ оказать гуманитарную помощь Израилю, однако подобного запроса не поступало.
Ранее, 10 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с президентом США Джо Байденом сравнил действия палестинского движения ХАМАС с преступлениями нацистов в годы Второй мировой войны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru