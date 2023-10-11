ХАМАС назвал атаку на Израиль ответом на готовившуюся Тель-Авивом операцию

Израиль давно готовился к военной операции в отношении ХАМАС, заявил турецкой газете Aydınlık член политического бюро движения Махмуд Мердави. По его словам, атака 7 октября была ответом на эти планы.

По его словам, разведка установила, что Израиль собирался убить лидеров движения ХАМАС, а затем атаковать районы сектора Газа.