ХАМАС назвал атаку на Израиль ответом на готовившуюся Тель-Авивом операцию

Израиль давно готовился к военной операции в отношении ХАМАС, заявил турецкой газете Aydınlık член политического бюро движения Махмуд Мердави. По его словам, атака 7 октября была ответом на эти планы.

По его словам, разведка установила, что Израиль собирался убить лидеров движения ХАМАС, а затем атаковать районы сектора Газа.

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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

После этого армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израиль продолжает наносить удары по Газе, передает «Радиоточка НСН».

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