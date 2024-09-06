Минобороны ФРГ вместе с Данией и Нидерландами передаст Киеву 77 танков Leopard

Он отметил, что Германия также передаст Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. По словам Писториуса, танки будут поставлены «как можно быстрее».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты во взаимодействии с компаниями из Европы разрабатывают вместе с Украиной боевые системы, которые должны заменить зенитно-ракетное семейство С-300 и ракеты Р-27, передает «Радиоточка НСН».

