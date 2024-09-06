Зеленский прибыл в Германию на встречу в Рамштайне за вооружением
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где примет участие во встрече так называемой Контактной группы в формате «Рамштайн» на одноименной военной авиабазе США. Он проведет встречи с главами оборонных ведомств США и ГФРГ. Кроме того, запланированы его переговоры с канцлером Олафом Шольцем.
По информации журнала Der Spiegel, Зеленский на встрече вновь будет просить у союзников новые поставки вооружений для ВСУ. Как сам украинский лидер написал в соцсетях, «нужно, чтобы всё оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады».
Кроме того, Зеленский продолжит настаивать на поставках дальнобойных систем вооружения. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после Германии президент Украины поедет в Италию на международный экономический форум «Амброзетти». Запланированы переговоры с руководством страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский призвал союзников снять ограничения на дальние удары по России
- Зеленский прибыл в Германию на встречу в Рамштайне за вооружением
- Бастрыкин заинтересовался делом о выселении из дома родителей участника СВО
- СМИ: В Шереметьево таможенники приютили двух брошенных краснокнижных кречетов
- Хабенский, Золотовицкий и Грачева награждены Премией города Москвы
- Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта
- Белорусские военнослужащие отправились на боевые пуски ракет в Россию
- Шеф Пентагона объявил о разработке США и Европой с Украиной замены систем С-300
- Депутат Колунов предложил запретить хоррор-квесты в России
- СМИ: Жители Красноярска сообщают о стрельбе в районе школы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru