«Мы на чеку»: Песков заявил, что РФ отслеживает планы по милитаризации Европы

Комментируя проведённые Францией испытания стратегической баллистической ракеты морского базирования, которое французский лидер Эммануль Макрон назвал «громким и чётким посланием», представитель Кремля указал, что в Москве их именно так и расценивают.

«Как громкое и чёткое послание, как он сказал... на фоне таких агрессивных действий... Россия начеку, мы внимательно это всё отслеживаем», - сказал он.

Песков также добавил, что Евросоюз стал «одержим своей милитаризацией».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва слышит заявления НАТО о подготовке к войне с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

