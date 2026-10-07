«Мы на чеку»: Песков заявил, что РФ отслеживает планы по милитаризации Европы

Россия отслеживает ситуацию вокруг планов по милитаризации Европы. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Европа продолжает мешать переговорному процессу по Украине

Комментируя проведённые Францией испытания стратегической баллистической ракеты морского базирования, которое французский лидер Эммануль Макрон назвал «громким и чётким посланием», представитель Кремля указал, что в Москве их именно так и расценивают.

«Как громкое и чёткое послание, как он сказал... на фоне таких агрессивных действий... Россия начеку, мы внимательно это всё отслеживаем», - сказал он.

Песков также добавил, что Евросоюз стал «одержим своей милитаризацией».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва слышит заявления НАТО о подготовке к войне с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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