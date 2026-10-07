«Мы на чеку»: Песков заявил, что РФ отслеживает планы по милитаризации Европы
Россия отслеживает ситуацию вокруг планов по милитаризации Европы. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя проведённые Францией испытания стратегической баллистической ракеты морского базирования, которое французский лидер Эммануль Макрон назвал «громким и чётким посланием», представитель Кремля указал, что в Москве их именно так и расценивают.
«Как громкое и чёткое послание, как он сказал... на фоне таких агрессивных действий... Россия начеку, мы внимательно это всё отслеживаем», - сказал он.
Песков также добавил, что Евросоюз стал «одержим своей милитаризацией».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва слышит заявления НАТО о подготовке к войне с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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