Минобороны Чехии не сможет передать России памятник Коневу
Министерство обороны Чехии заявило о невозможности передать России снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу, поскольку он не является имуществом ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу направил обращение своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать монумент маршала Конева в Россию.
Глава чешского военного ведомства в ответном письмо пояснил, что Минобороны не имеет права распоряжаться возможной судьбой памятника, поскольку он принадлежит муниципалитету района Прага-6, где был расположен монумент.
В начале апреля стало известно, что в Праге демонтировали памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу, который освобождал город от гитлеровцев. Власти столицы Чехии заявили, что монумент будет передан в музей скульптуры.
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