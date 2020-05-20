Минобороны Чехии не сможет передать России памятник Коневу

Министерство обороны Чехии заявило о невозможности передать России снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу, поскольку он не является имуществом ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатор сноса памятника Коневу в Праге пожаловался на «неадекватную реакцию» России

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу направил обращение своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать монумент маршала Конева в Россию.

Глава чешского военного ведомства в ответном письмо пояснил, что Минобороны не имеет права распоряжаться возможной судьбой памятника, поскольку он принадлежит муниципалитету района Прага-6, где был расположен монумент.

В начале апреля стало известно, что в Праге демонтировали памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу, который освобождал город от гитлеровцев. Власти столицы Чехии заявили, что монумент будет передан в музей скульптуры.

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