Минобороны Британии: Страна не поставляла Киеву кассетные или фосфорные боеприпасы

По его словам, Великобритании запрещено поставлять кассетные боеприпасы, так как она является государством-участником Конвенции по кассетным боеприпасам. Кроме того, Хиппи отметил, что не располагает сведениями о применении Россией боеприпасов с обедненным ураном на Украине.

Ранее директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в разговоре с НСН рассказал, что боеприпасы с обедненным ураном применялись в Сербии. Сейчас, указал он, вся земля там заражена тяжелым металлом.

