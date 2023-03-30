Минобороны Британии: Страна не поставляла Киеву кассетные или фосфорные боеприпасы

Великобритания не поставляет Киеву кассетные или фосфорные боеприпасы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письменные ответы замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи.

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По его словам, Великобритании запрещено поставлять кассетные боеприпасы, так как она является государством-участником Конвенции по кассетным боеприпасам. Кроме того, Хиппи отметил, что не располагает сведениями о применении Россией боеприпасов с обедненным ураном на Украине.

Ранее директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в разговоре с НСН рассказал, что боеприпасы с обедненным ураном применялись в Сербии. Сейчас, указал он, вся земля там заражена тяжелым металлом.

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ФОТО: РИА Новости
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