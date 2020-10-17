В Минобороны Армении опровергли уничтожение Азербайджаном Су-25 в Карабахе

«Заявление минобороны Азербайджана о том, что якобы 17 октября был сбит принадлежащий армянской стороне самолет Су-25, является очередной дезинформацией», - цитирует Степанян РИА Новости.

Ранее Баку заявил об уничтожении самолета Су-25 ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе.

Напомним, армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН скептически воспринял идею размещения россиян на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Миротворцы могут быть введены только при согласии сторон конфликта. То есть нужно согласие Азербайджана. Подозреваю, что вряд ли Азербайджан даст такое согласие. Возможно еще принуждение к миру, тогда могут входить без согласия сторон, но это, в общем, военная операция. Если речь идет о наблюдателях, то, прежде всего, должны быть приостановлены боевые действия. Там сейчас идет широкомасштабная война. Если и когда это произойдет, то о размещении каких-то наблюдателей, разделяющих стороны, можно думать», - пояснил Искандарян.

