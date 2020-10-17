В Минобороны Армении опровергли уничтожение Азербайджаном Су-25 в Карабахе
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление азербайджанской стороны о сбитом Су-25, принадлежащем ВС Армении. Об этом она написала в своем Facebook.
«Заявление минобороны Азербайджана о том, что якобы 17 октября был сбит принадлежащий армянской стороне самолет Су-25, является очередной дезинформацией», - цитирует Степанян РИА Новости.
Ранее Баку заявил об уничтожении самолета Су-25 ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе.
Напомним, армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН скептически воспринял идею размещения россиян на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
«Миротворцы могут быть введены только при согласии сторон конфликта. То есть нужно согласие Азербайджана. Подозреваю, что вряд ли Азербайджан даст такое согласие. Возможно еще принуждение к миру, тогда могут входить без согласия сторон, но это, в общем, военная операция. Если речь идет о наблюдателях, то, прежде всего, должны быть приостановлены боевые действия. Там сейчас идет широкомасштабная война. Если и когда это произойдет, то о размещении каких-то наблюдателей, разделяющих стороны, можно думать», - пояснил Искандарян.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+14 922 / сут.
Умерли
24 002+279 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 617 / сут.
- Чижов рассказал о зеркальном ответе России на санкции из-за ситуации с Навальным
- Названа группа крови людей, наименее подверженных заражению COVID-19
- В Минобороны Армении опровергли уничтожение Азербайджаном Су-25 в Карабахе
- СМИ: Число задержанных по делу об убийстве учителя во Франции выросло до девяти
- В Минздраве РФ ведут разработку антигенного препарата от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru