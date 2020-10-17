Баку сообщил о сбитом Су-25 ВС Армении в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявляет об уничтожении самолета Су-25 ВС Армении в Карабахе, сообщают РИА Новости.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал ответить на ракетный обстрел города Гянджа, который привел к гибели 13 мирных граждан, на поле боя.
Причастность Еревана к обстрелу опровергла пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. Более того, Армения обвиняет Азербайджан в атаке на свою территорию с применением беспилотников, отмечают «Известия».
Напомним, армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН скептически воспринял идею размещения россиян на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
«Миротворцы могут быть введены только при согласии сторон конфликта. То есть нужно согласие Азербайджана. Подозреваю, что вряд ли Азербайджан даст такое согласие. Возможно еще принуждение к миру, тогда могут входить без согласия сторон, но это, в общем, военная операция. Если речь идет о наблюдателях, то, прежде всего, должны быть приостановлены боевые действия. Там сейчас идет широкомасштабная война. Если и когда это произойдет, то о размещении каких-то наблюдателей, разделяющих стороны, можно думать», - пояснил Искандарян.
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