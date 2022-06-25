Минобороны: 64-й батальон 103-й бригады теробороны отказался отбывать в Донбасс

Военнослужащие 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, который находится во Львове, отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, представители объединения ссылаются на то, что они укомплектованы необученными резервистами и у них нет тяжелого вооружения.

До этого Минобороны опубликовало пресс-релиз, в котором сообщалось о массовых случаях дезертирства украинских военных. Например, недавно недалеко от населенного пункта Александрополь в Донбассе более 30 военнослужащих 25-й бригады ВДВ ВСУ самовольно ушли с позиций и оставили там оружие.

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В связи с этим в министерстве подчеркнули, что для восполнения потерь украинскому командованию приходится формировать отдельные стрелковые батальоны из необученных мобилизованных граждан.

Ранее издание «Газета.ру» сообщило, что спецназ Росгвардии задержал в ЛНР 12 возможных дезертиров различных частей ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛьвовДонбассДезертирВСУМинобороны РФ
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