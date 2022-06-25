Минобороны: ВКС России уничтожили до 80 польских наемников на Украине

Российские военные уничтожили около 80 польских наемников на цинковом заводе «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что ВКС также устранили 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град».

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К тому же, по данным источника, за сутки в районе Николаева было уничтожено более 300 украинских военных и иностранных наемников, а также 35 единиц тяжелого вооружения.

Ранее «Известия» сообщили, что Минобороны опубликовало кадры боевой работы Ка-52 в ходе спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаНаемникиРоссияДНРМинобороны РФ
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