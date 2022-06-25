Минобороны: ВКС России уничтожили до 80 польских наемников на Украине

Российские военные уничтожили около 80 польских наемников на цинковом заводе «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что ВКС также устранили 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град».