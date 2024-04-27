Минниханов заявил, что инаугурация Путина планируется 7 мая

Инаугурация президента Владимира Путина запланирована на 7 мая. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства республики, передает РИА Новости.

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«Большое политическое событие для нашей страны – инаугурация президента... Владимира Путина – планируется 7 мая», — указал Минниханов.

Ранее СМИ сообщили, что инаугурация российского лидера, избранного на выборах в марте, состоится 7 мая. При этом 8 мая Госдума рассмотрит вопрос о назначении главы правительства.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ТатарстанРустам МиннихановИнаугурацияВладимир Путин

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