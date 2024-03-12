СМИ: Инаугурация президента РФ пройдет 7 мая
Инаугурация избранного на мартовских выборах президента России пройдет 7 мая, а 8 мая Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.
Согласно закону срок полномочий избранного президента начинается по истечении шести лет со дня вступления в должность действующего главы государства. Владимир Путин вступил в должность президента 7 мая 2018 года.
Глава правительства назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Президент должен внести кандидатуру на рассмотрение Госдумы не позднее двухнедельного срока после вступления в должность.
Выборы президента в России пройдут 15-17 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru