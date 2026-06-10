В Латвии отменили выступление рэпера Xzibit из-за его концертов в России

Концерт в рижском клубе Coyote Fly был заланирован на 19 сентября. Однако после получения допинформации о деятельности Xzibit в России компетентные госорганы Латвии указали, что шоу не может состояться.

Организаторы концерта заявили, что «уважают это решение и всегда соблюдали правила и требования соответствующих ведомств».

Также в Coyote Fly отметили, что произошедшее стало для них важным опытом и пообещали тщательнее следить за деятельностью артистов.

Ранее в Литве концерты экс-солиста Modern Talking Дитера Болена и его группы Blue System отменили после слов певца о России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».