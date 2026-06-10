В Латвии отменили выступление рэпера Xzibit из-за его концертов в России
Выступление в России стало поводом для отмены в Латвии концерта американского рэпера Xzibit. Об этом сообщает портал Delfi.
Концерт в рижском клубе Coyote Fly был заланирован на 19 сентября. Однако после получения допинформации о деятельности Xzibit в России компетентные госорганы Латвии указали, что шоу не может состояться.
Организаторы концерта заявили, что «уважают это решение и всегда соблюдали правила и требования соответствующих ведомств».
Также в Coyote Fly отметили, что произошедшее стало для них важным опытом и пообещали тщательнее следить за деятельностью артистов.
Ранее в Литве концерты экс-солиста Modern Talking Дитера Болена и его группы Blue System отменили после слов певца о России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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