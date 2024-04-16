Премьер Словакии выступил против принятия Украины в НАТО

По его словам, Словакия «нуждается в нейтральной Украине», поэтому не будет ратифицировать в парламенте соответствующие документы о вступлении Киева в блок.

«Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО», - отметил Фицо.

Он также добавил, что поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники считают своей целью создание предпосылок для полноценного членства Киева в Североатлантическом альянсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

