Премьер Словакии выступил против принятия Украины в НАТО

Словакия выступит против принятия Украины в НАТО, Как пишет ТАСС, такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо.

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По его словам, Словакия «нуждается в нейтральной Украине», поэтому не будет ратифицировать в парламенте соответствующие документы о вступлении Киева в блок.

«Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО», - отметил Фицо.

Он также добавил, что поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники считают своей целью создание предпосылок для полноценного членства Киева в Североатлантическом альянсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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