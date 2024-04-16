Премьер Словакии выступил против принятия Украины в НАТО
Словакия выступит против принятия Украины в НАТО, Как пишет ТАСС, такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо.
По его словам, Словакия «нуждается в нейтральной Украине», поэтому не будет ратифицировать в парламенте соответствующие документы о вступлении Киева в блок.
«Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО», - отметил Фицо.
Он также добавил, что поддерживает вступление Украины в Евросоюз.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники считают своей целью создание предпосылок для полноценного членства Киева в Североатлантическом альянсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Запорожской области украинские террористы подорвали депутата
- Дуров заявил, что дал интервью журналисту Карлсону
- Патрушев признал нелегальную миграцию источником терроризма
- Премьер Словакии выступил против принятия Украины в НАТО
- Фильм «Карина» стал абсолютным рекордсменом в истории якутского проката
- Мосгорсуд оставил без изменений приговор иноагенту Кацу
- Памфилова вручила Путину удостоверение президента
- Кандидат в председатели ВС РФ высказалась о моратории на смертную казнь
- NASA: Мусор с МКС упал на крышу дома во Флориде
- В Древней Олимпии зажгли огонь Олимпиады-2024
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru