Министры обороны России и Армении обсудили ситуацию в Казахстане

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию в Казахстане, сообщает пресс-службе армянского оборонного ведомства.

Песков заявил, что Путин был в постоянном контакте с Токаевым

В сообщении говорится, что в ходе телефонной беседы министры также говорили на тему реализации решений Совета коллективной безопасности и Совета министров обороны ОДКБ.

В ведомстве добавили, что Папикян и Шойгу обсудили вопросы, связанные с деятельностью миротворческих сил ОДКБ.

Ранее Шойгу заявил, что на всех фронтах ведётся информационная война, и Россия не может позволить себе проигрывать в ней.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияАрменияСергей ШойгуМинобороны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры