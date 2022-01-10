Министры обороны России и Армении обсудили ситуацию в Казахстане

В сообщении говорится, что в ходе телефонной беседы министры также говорили на тему реализации решений Совета коллективной безопасности и Совета министров обороны ОДКБ.

В ведомстве добавили, что Папикян и Шойгу обсудили вопросы, связанные с деятельностью миротворческих сил ОДКБ.

Ранее Шойгу заявил, что на всех фронтах ведётся информационная война, и Россия не может позволить себе проигрывать в ней.

