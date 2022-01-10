Министры обороны России и Армении обсудили ситуацию в Казахстане
Глава Минобороны Армении Сурен Папикян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию в Казахстане, сообщает пресс-службе армянского оборонного ведомства.
В сообщении говорится, что в ходе телефонной беседы министры также говорили на тему реализации решений Совета коллективной безопасности и Совета министров обороны ОДКБ.
В ведомстве добавили, что Папикян и Шойгу обсудили вопросы, связанные с деятельностью миротворческих сил ОДКБ.
Ранее Шойгу заявил, что на всех фронтах ведётся информационная война, и Россия не может позволить себе проигрывать в ней.
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