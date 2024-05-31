Министры обороны ОДКБ подписали документы по оснащению ВС передовым вооружением

Отмечается, что были подписаны документы, касающиеся, в частности, планирования совместной оперативной и боевой подготовки, совершенствования методики подготовки миротворческих контингентов ОДКБ, а также Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.

Сообщается, что участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, а также ее влияние на безопасность стран – членов.

Ранее сообщалось, что Армения воздержится от финансирования Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

