Министры обороны ОДКБ подписали документы по оснащению ВС передовым вооружением
Министры обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали в Алма-Ате ряд документов по оснащению войск передовым вооружением и совместной подготовке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Секретариата ОДКБ.
Отмечается, что были подписаны документы, касающиеся, в частности, планирования совместной оперативной и боевой подготовки, совершенствования методики подготовки миротворческих контингентов ОДКБ, а также Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.
Сообщается, что участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, а также ее влияние на безопасность стран – членов.
Ранее сообщалось, что Армения воздержится от финансирования Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали о самом опасном водном аттракционе
- Дзюба обратился к болельщикам после ухода из «Локомотива»
- В России предложили разрешить использовать голоса умерших в общественных интересах
- СМИ: На солиста Little Big Прусикина составили протокол об отсутствии плашки иноагента
- Алла Пугачева представила новую песню «Не высовывайся, дочка»
- Китай купил российского мороженого на один миллион долларов
- Путин предложить возглавить Самарскую область Вячеславу Федорищеву
- Министры обороны ОДКБ подписали документы по оснащению ВС передовым вооружением
- В Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем
- Россия и Украина произвели новый обмен телами погибших
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru