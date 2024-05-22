Пашинян обвинил две страны ОДКБ в оказании помощи Азербайджану в 2020 году
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году Азербайджану оказывали помощь две страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По его словам, та война была не за Нагорный Карабах, для себя эти страны данный вопрос «давно закрыли». Цель этой войны было «несуществование Республики Армения».
Ранее полиция Еревана задержала в столице Армении 171 участника митинга за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, а также прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru