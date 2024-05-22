Пашинян обвинил две страны ОДКБ в оказании помощи Азербайджану в 2020 году

По его словам, та война была не за Нагорный Карабах, для себя эти страны данный вопрос «давно закрыли». Цель этой войны было «несуществование Республики Армения».

Ранее полиция Еревана задержала в столице Армении 171 участника митинга за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, а также прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

