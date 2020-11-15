Министры иностранных дел России и Армении обсудили развертывание миротворцев в Карабахе

Главы внешнеполитических ведомств двух стран пришли к выводу о необходимости налаживания сотрудничества с международными организациями: Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международным комитетом Красного Креста, ЮНЕСКО, а также Программой развития ООН и другими.

Ранее у Сергея Лаврова состоялся телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым по инициативе азербайджанской стороны о положении дел в Нагорном Карабахе.

Напомним, президенты России, Армении и Азербайджана в ночь на вторник подписали соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта с 10 ноября. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворческих сил в зоне конфликта.

После подписания мирного договора в Армении начались протесты. Митингующие требуют аннулировать соглашение и отправить Пашиняна в отставку.

