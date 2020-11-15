Министры иностранных дел России и Армении обсудили развертывание миротворцев в Карабахе
Главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаконян в телефонном разговоре обсудили задачи по развертыванию российских миротворцев в зоне Карабахского конфликта, сообщает МИД России.
Лавров проинформировал армянского коллегу о планах деятельности Межведомственного центра гуманитарного реагирования, который создан по указу президента РФ 13 ноября.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран пришли к выводу о необходимости налаживания сотрудничества с международными организациями: Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международным комитетом Красного Креста, ЮНЕСКО, а также Программой развития ООН и другими.
Ранее у Сергея Лаврова состоялся телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым по инициативе азербайджанской стороны о положении дел в Нагорном Карабахе.
Напомним, президенты России, Армении и Азербайджана в ночь на вторник подписали соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта с 10 ноября. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворческих сил в зоне конфликта.
После подписания мирного договора в Армении начались протесты. Митингующие требуют аннулировать соглашение и отправить Пашиняна в отставку.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 572 / сут.
Умерли
33 186+352 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+14 456 / сут.
- Дмитрий Хрусталев рассказал о своей госпитализации
- Трамп не признал свое поражение на выборах
- Министры иностранных дел России и Армении обсудили развертывание миротворцев в Карабахе
- Правозащитники: В Белоруссии на акциях протеста задержали почти 300 человек
- Трамп объяснил победу Байдена фальсификациями на выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru