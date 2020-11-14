Ордена посмертно. Что грозит российским миротворцам в Карабахе?

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Россия оказалась проигравшей стороной после заключения мира в Нагорном Карабахе.

«Страна, которая воюет российским вооружением, должна побеждать. Потому что это престиж и авторитет наших вооружений. Армения воевала российским оружием и проиграла. Армения – член ОДКБ, Карабах – спорная территория. Российская Федерация понесла репутационные потери. Нам вообще не стоило разговаривать о компенсациях за наших сбитых вертолетчиков. Какими отраслями можно подкрепить репутацию моей страны? На что мне опереться? Я, кадровый военный, вижу, как азербайджанцы убивают двух наших офицеров... И я представляю состояние солдат и офицеров, которые служили с ними вместе. Никто не боится нашей страны, никто не боится нашей армии. Никто не боится сбивать наши вертолеты. Россия должна была за это жестко спросить. Да, есть мнение, что те, кто так считают, должны брать в руки оружие и ехать туда воевать. Но я считаю, чтобы всем нам не пришлось брать в руки оружие для защиты наших границ, нужно за пределами Российской Федерации обозначать свою более жесткую и эффективную позицию», - заключил парламентарий.

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН предупредил, что российские военнослужащие должны быть готовы к провокациям как с армянской, так и с азербайджанской стороны.

«Эта ситуация повторяет 1988 год. Точно так же мы вводили войска в Степанакерт, пытались разъединить воюющие стороны. И что получилось? Одни обвиняли нас, что мы поддерживаем другую сторону, а те – наоборот. И из-за наших спин лупили друг друга. Вот с этим и столкнутся наши миротворцы. И в наше время стреляли в спину нашим солдатикам. И сейчас вполне могут быть акции против наших военных, причем с обеих сторон. В таких условиях это естественно», - заявил он.