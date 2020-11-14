Ордена посмертно. Что грозит российским миротворцам в Карабахе?
Политики и военные оценили условия шаткого мира в Нагорном Карабахе, замешанного на крови российских военных.
Президент России Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж российского вертолета Ми-24, сбитого азербайджанскими военными в Армении, сообщает РИА Новости. Двое из трех членов экипажа получили орден Мужества посмертно.
После трагедии в Баку заявили, что вертолет сбили по ошибке, власти извинились и предложили выплатить компенсацию. Спустя несколько часов после этого лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и решили ввести российских миротворцев в зону конфликта.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Россия оказалась проигравшей стороной после заключения мира в Нагорном Карабахе.
«Страна, которая воюет российским вооружением, должна побеждать. Потому что это престиж и авторитет наших вооружений. Армения воевала российским оружием и проиграла. Армения – член ОДКБ, Карабах – спорная территория. Российская Федерация понесла репутационные потери. Нам вообще не стоило разговаривать о компенсациях за наших сбитых вертолетчиков. Какими отраслями можно подкрепить репутацию моей страны? На что мне опереться? Я, кадровый военный, вижу, как азербайджанцы убивают двух наших офицеров... И я представляю состояние солдат и офицеров, которые служили с ними вместе. Никто не боится нашей страны, никто не боится нашей армии. Никто не боится сбивать наши вертолеты. Россия должна была за это жестко спросить. Да, есть мнение, что те, кто так считают, должны брать в руки оружие и ехать туда воевать. Но я считаю, чтобы всем нам не пришлось брать в руки оружие для защиты наших границ, нужно за пределами Российской Федерации обозначать свою более жесткую и эффективную позицию», - заключил парламентарий.
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН предупредил, что российские военнослужащие должны быть готовы к провокациям как с армянской, так и с азербайджанской стороны.
«Эта ситуация повторяет 1988 год. Точно так же мы вводили войска в Степанакерт, пытались разъединить воюющие стороны. И что получилось? Одни обвиняли нас, что мы поддерживаем другую сторону, а те – наоборот. И из-за наших спин лупили друг друга. Вот с этим и столкнутся наши миротворцы. И в наше время стреляли в спину нашим солдатикам. И сейчас вполне могут быть акции против наших военных, причем с обеих сторон. В таких условиях это естественно», - заявил он.
По мнению депутата Госдумы, зампреда комитета по обороне Юрия Швыткина, российская миротворческая миссия находится под защитой Москвы и международных организаций. Об этом он напомнил в эфире НСН.
«Маловероятно, что Карабах превратится в новый Идлиб. Но трудности в этом вопросе будут, несомненно, будут существовать, я даже в этом не сомневаюсь. Есть силы, которые заинтересованы в эскалации напряженности. Для нас сейчас главное – установить мир, чего мы уже добились на этом этапе, и, конечно, контроль за соблюдением соответствующего соглашения. Чтобы не допустить пожар вблизи наших границ», - заявил он.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.
Утром 10 ноября российские миротворцы отправились в Карабах, сообщает РИА ФАН. В Степанакерте будет развернуто командование миротворческим процессом. В миссии задействованы почти 2 тыс. солдат, 90 бронетранспортеров и несколько десятков единиц спецтехники.
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