Главы МИД России и Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе

Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов по телефону обсудили положение дел в Нагорном Карабахе. Министры пришли в выводу о том, что для решения гуманитарных задач в регионе требуется привлечь Управление ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО и МККК. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Отмечается, что обмен мнениями состоялся по инициативе азербайджанской стороны в воскресенье, 15 ноября.

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«Министры также подтвердили необходимость активного привлечения международных организаций, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программу развития ООН, ЮНЕСКО и Международный комитет Красного Креста, в целях содействия постконфликтному восстановлению, решению гуманитарных задач, сохранению религиозного и культурного наследия в регионе», - говорится в официальном сообщении российского ведомства.

Также в воскресенье Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что Минобороны России начало развертывать в Степанакерте межведомственный центр гуманитарного реагирования.

Напомним, президенты России, Армении и Азербайджана в ночь на вторник подписали соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта с 10 ноября. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворческих сил в зоне конфликта.

Ереван согласился на передачу азербайджанской стороне Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Премьер-министр Армении назвал соглашение «невыразимо болезненным для меня лично и для нашего народа».

После подписания мирного договора в Армении начались протесты. Митингующие требуют аннулировать соглашение и отправить Пашиняна в отставку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанСергей ЛавровМИД РФ
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