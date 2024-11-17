Министра экономики Германии выдвинули кандидатом в канцлеры

В своей речи политик отметил необходимость сосредоточиться на проблемах, связанных с изменением климата, решить вопрос низкого уровня материнской занятости и смягчить чрезмерно строгие, по его мнению, права на проживание в Германии безработных, которым уже отказали в убежище.



Предвыборную кампанию Хабек намерен вести в тандеме с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. При этом сама министр еще летом отказалась выставлять свою кандидатуру на первое место в партийном списке.



Выборы в бундестаг должны были состояться только в конце сентября 2025 года. Их перенесли на февраль из-за правительственного кризиса и раскола правящей коалиции. Канцлер Германии Олаф Шольц согласился вынести вопрос о доверии его правительству на голосование в бундестаге, оно пройдет 16 декабря, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

