Министра экономики Германии выдвинули кандидатом в канцлеры

Немецкая партия «Союз-90/Зеленые» официально назвала министра экономики ФРГ Роберта Хабека кандидатом на пост федерального канцлера. Досрочные выборы в бундестаг запланированы на 23 февраля, сообщает BR 24.

Выдвижение Хабека поддержали 96,5% участников съезда партии в Висбадене. Перед голосованием 55-летний политик заявил, что пост канцлера он хотел бы занять, чтобы взять на себя ответственность «за людей в Германии».

«Высмеяли Шольца»: Германия на фоне развала правящей коалиции готовится к выборам

В своей речи политик отметил необходимость сосредоточиться на проблемах, связанных с изменением климата, решить вопрос низкого уровня материнской занятости и смягчить чрезмерно строгие, по его мнению, права на проживание в Германии безработных, которым уже отказали в убежище.

Предвыборную кампанию Хабек намерен вести в тандеме с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. При этом сама министр еще летом отказалась выставлять свою кандидатуру на первое место в партийном списке.

Выборы в бундестаг должны были состояться только в конце сентября 2025 года. Их перенесли на февраль из-за правительственного кризиса и раскола правящей коалиции. Канцлер Германии Олаф Шольц согласился вынести вопрос о доверии его правительству на голосование в бундестаге, оно пройдет 16 декабря, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:ШольцВыборыГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры