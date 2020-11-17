Журова об «акте Родченкова»: США принуждают к коммерческому спорту

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН раскритиковала новый законопроект, но отказалась считать его направленным против России.



«Там нет привязки к конкретной стране, поэтому он не антироссийский. Тем не менее, эти правила могут войти в серьезный диссонанс с законами других стран. Во-вторых, у всех этих стран нет соглашений напрямую с США. Поэтому странно, что весь мир должен исполнять американский закон. Причем наказание серьезное, и не совсем понятно за что. Еще вопрос: будут ли у дел сроки давности? Пока мы не знаем ответа на этот вопрос. Вообще хорошо бы увидеть закон целиком, а не ориентироваться на комментарии тех, кто его принимал», - сказала парламентарий.



Журова отметила, что к законопроекту есть масса вопросов. В частности, пока неизвестно, как будут защищаться люди, на которых покажет информатор.



«Кто будет оплачивать суд, адвокатов? Например, какой-нибудь кенийский тренер, давший воспитаннику допинг, как поедет в Америку? Мало того, что ему надо будет в случае доказанной вины оплатить штраф, так еще и все издержки на него ложатся. А если информатор солгал? Может ли обвиняемый обжаловать решение в ЕСПЧ? Расследование длится год-два, в это время подозреваемые просто не смогут физически посетить США, так как им может гипотетически грозит до десяти лет тюрьмы. Это учитывается в законе? Мы тоже пока не знаем. Например, WADA своих информаторов не выдает, насколько я помню», - добавила Журова.



Олимпийская чемпионка также призвала дождаться реакции разных стран на этот законопроект. Она напомнила, что многим государствам незачем ужесточать правила, так как у них уже сейчас жесткое антидопинговое законодательство.



«Итальянские полицейские могут ворваться в любую комнату спортсмена с обыском. За это предусмотрено уголовное наказание, в России тоже. Чего еще не хватает? Кроме того, правила планируется не распространять на лиги. То есть США предлагают всем атлетам идти в коммерческий спорт и не выступать в соревнованиях под эгидой МОК. Ведь по новым правилам там можно употреблять допинг совершенно безнаказанно», - констатировала парламентарий.



Между тем, WADA выразило обеспокоенность принятием нового закона в США. В агентстве отметили, что закон может поставить под угрозу «наличие единого свода правил для всех спортсменов по всему миру». Кроме того, WADA не согласна с исключением американского спорта из антидопингового закона, в частности, всех видов студенческого спорта, а также профессиональных лиг.

