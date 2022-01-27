Министр обороны Великобритании встретится с Шойгу в Москве
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес согласился на приглашение своего российского коллеги Сергея Шойгу посетить РФ. Об этом он сказал в эфире телеканала BBC.
При этом Уоллес заявил, что «дипломатический прорыв» маловероятен, однако есть надежда, что он сможет остановить «вторжение» России на украинскую территорию. «Я настроен совсем не оптимистично», — добавил Уоллес в своем интервью.
Ранее глава британского Минобороны пригласил Шойгу в Лондон, однако тот предложил встретиться в Москве «в любое удобное для британского министра обороны время».
По мнению Уоллеса, проведенный в начале января Совет Россия — НАТО показал готовность альянса к диалогу с Россией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- СМИ: iPhone оснастят функцией приема оплаты картой
- Путин не примет участия в Мюнхенской конференции в 2022 году
- Назарбаева лишили пожизненного председательства в СБ
- СМИ: Минпросвещения подготовило новый проект постановления о просветительской деятельности
- СМИ: Минфин предложил новые правила операций с криптовалютой
- Медведев назвал единственный способ избежать войны
- СМИ: Белый дом отложил введение санкций против Путина из-за «технических трудностей»
- В школах Новосибирской области введут всеобщий карантин из-за COVID-19
- Медведев: В НАТО не сдержали обещания о непродвижении на восток
- Пушков рассказал о позиции России по вопросу судьбы ДНР и ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru