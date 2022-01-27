Министр обороны Великобритании встретится с Шойгу в Москве

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес согласился на приглашение своего российского коллеги Сергея Шойгу посетить РФ. Об этом он сказал в эфире телеканала BBC.

При этом Уоллес заявил, что «дипломатический прорыв» маловероятен, однако есть надежда, что он сможет остановить «вторжение» России на украинскую территорию. «Я настроен совсем не оптимистично», — добавил Уоллес в своем интервью.

Ранее глава британского Минобороны пригласил Шойгу в Лондон, однако тот предложил встретиться в Москве «в любое удобное для британского министра обороны время».

По мнению Уоллеса, проведенный в начале января Совет Россия — НАТО показал готовность альянса к диалогу с Россией.

