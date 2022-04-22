Министр обороны Украины: ООН и ОБСЕ «провались» и должны быть реорганизованы

Он подчеркнул, что ООН и ОБСЕ «провалились» и добавил, что на их место должны прийти международные институты, «способные служить интересам всех стран, а не только сверхдержав».

По словам Резникова, нынешней ситуации можно было избежать, если бы Запад ввел превентивные санкции против России и предоставил Украине необходимое число систем ПВО до начала специальной военной операции.

Ранее министр обороны Украины заявил, что не рассчитывает на разрешение русско-украинского конфликта раньше, чем через несколько месяцев.