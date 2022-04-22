Министр обороны Украины: ООН и ОБСЕ «провались» и должны быть реорганизованы
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организация Объединенных Наций (ООН) не смогли помочь Украине до начала спецоперации и должны быть заменены на более эффективные международные институты. Об этом он сообщил газете The Wall Street Journal.
Он подчеркнул, что ООН и ОБСЕ «провалились» и добавил, что на их место должны прийти международные институты, «способные служить интересам всех стран, а не только сверхдержав».
По словам Резникова, нынешней ситуации можно было избежать, если бы Запад ввел превентивные санкции против России и предоставил Украине необходимое число систем ПВО до начала специальной военной операции.
Ранее министр обороны Украины заявил, что не рассчитывает на разрешение русско-украинского конфликта раньше, чем через несколько месяцев.
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